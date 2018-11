André Silva vai ser do Sevilha

O Sevilha confirma que tenciona exercer o direito de opção por André Silva e pagar ao Milan os 38 milhões de euros da cláusula.

Em entrevista ao canal oficial do clube, Joaquín Caparrós assegura que os sevilhistas "têm todos os direitos, nomeadamente o direito de preferência para ficarmos com ele. O Milan pode decidir o que quiser mas temos consciência que no final da temporada vamos fazer uso desse direito”.

O diretor desportivo do clube andaluz refere que o avançado luso ficará com um contrato de várias temporadas [até 2023]. Os sevilhistas podem estar tranquilos que é um jogador que temos bem amarrado".

A confirmar-se o negócio, André Silva, que tem até agora 7 golos em 15 jogos, torna-se a transferência mais cara na história do emblema espanhol.