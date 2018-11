Sporting. Empréstimo obrigacionista ultrapassa objetivo mínimo

A subscrição de empréstimo obrigacionista do Sporting está quase nos 19 milhões de euros, confirmou a SAD leonina. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Sporting SAD confirma que o valor atualmente recolhido é de 18.980 milhões de euros.

O administrador da SAD do Sporting para a área financeira, Francisco Salgado Zenha, lembra, em declarações a Bola Branca, que “o objetivo [mínimo] era atingir os 15 milhões. Daqui para a frente o que nós queremos é ter o máximo de procura possível e tornar o empréstimo obrigacionista com mais sucesso do que aquele que está agora”.

Francisco Salgado Zenha reforça que o prazo para subscrever o empréstimo obrigacionista "só termina às 15h00" desta quinta-feira.

O administrador dos leões lembra que este empréstimo surgiu numa altura complicada para o clube e recorda que, nomeadamente, foi detido “um ex-presidente na véspera de começarmos a comercialização”. Por isso, Zenha elogia “a forma como sportinguistas e investidores se mobilizaram”.

A fechar, o dirigente verde e branco diz, tendo em vista o mercado de transferências de Janeiro, que “quanto mais dinheiro destes 30 milhões conseguirmos refinanciar, maior capacidade teremos para reforçar o plantel e a estrutura de futebol e extra-futebol”.