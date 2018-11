Eurobasket. Nova derrota do basquetebol feminino

Portugal despediu-se em Manchester do Europeu de basquetebol feminino com uma derrota pesada ante a Grã-Bretanha, por 83-42, terminando em quarto e último lugar do grupo D de apuramento.

Ao intervalo Portugal já perdia por 33-19.

As britânicas ganham o grupo, com 11 pontos, contra 10 da Grécia, oito de Israel e sete de Portugal.

As lusas fecham com cinco derrotas e uma vitória, conseguida na receção a Israel.

Hoje em Manchester, a Grã-Bretanha foi sempre mais forte, marcando mais que Portugal nos quatro períodos de jogo - sucessivamente, 20-9, 13-10, 20-8 e 30-15.