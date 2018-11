Benfica. Vitória chama 20 para o Arouca com várias novidades

Rui Vitória chamou 20 jogadores para a partida da Taça de Portugal frente ao Arouca, com destaque para as ausências de alguns jogadores por opção técnica.

O técnico das águias deixou de fora o guarda-redes Odysseas Vlachodimos, o médio Fejsa, o extremo Cervi e o avançado Castillo, que ainda não regressou dos compromissos internacionais.

Jardel também não poderá ser opção, pois continua a cumprir suspensão, na sucessão da expulsão no encontro frente ao Moreirense.

A estes nomes juntam-se mais três no boletim clínico: Yuri Ribeiro, que regressou dos compromissos internacionais com um estiramento lateral interno do joelho esquerdo, Salvio, com uma entorse no tornozelo esquerdo, e Tyronne Ebuehi, que continua a recuperar da cirurgia.

Relativamente à última partida, Rui Vitória chamou Corchia, Ferreyra e também Lema.

Recorde-se que o técnico das águias já tinha confirmado alterações, em conferência de imprensa, e confirmou que Krovinovic vai somar minutos, restando saber se será titular ou como suplente utilizado: "Vai haver mudanças. Não muitas, mas sempre com o objetivo de ter o máximo rendimento. Krovinovic vai voltar à convocatória e estou em crer que vai ter minutos de jogo".

O Benfica-Arouca tem data marcada para esta quinta-feira, às 20h45, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela;

Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida;

Médios: Gabriel, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson;

Avançados: Jonas, Seferovic e Ferreyra.