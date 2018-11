Sporting. Empréstimo obrigacionista perto do objetivo mínimo

A SAD do Sporting anunciou, esta quarta-feira, que o empréstimo obrigacionista estava, na terça-feira, a menos de 400 mil euros do objetivo mínimo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valors Mobiliários, a SAD dos leões anunciou que, até terça-feira, tinham sido "recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 1663 ordens, que correspondem a um montante total de 14,64 milhões de euros".

O valor amealhado corresponde a "48,8% do valor total da oferta e 97,6% do valor mínimo de subscrição". "As ordens de subscrição recolhidas na terça-feira corresponderam a 42,0% do total de ordens recolhidas até ao momento", adicionou ainda a SAD leonina.

O Sporting recorda que o período de subscrição decorre até às 15h00 de sexta-feira, dia 22 de novembro.