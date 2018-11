João Carlos Teixeira e o União: "Temos ambições na Taça e vamos à Madeira para ganhar"

João Carlos Teixeira, médio do Vitória de Guimarães, quer ir o mais longe possível nesta edição da Taça de Portugal. Depois de eliminar o Valenciano, os vitorianos vão defrontar o União da Madeira na quarta eliminatória.

Em declarações à margem de uma visita à Escola EB1 da Bela Vista, em Selho São Loureço, o médio fez a antevisão da próxima partida do Vitória de Guimarães:

"Vai ser um jogo difícil. Temos ambições na Taça e vamos lá para ganhar. Não conheço bem a equipa do União, mas termos de ir até à Madeira e facto de não sabermos as condições do tempo e campo, faz com que seja um jogo difícil".

Reforço para esta época vindo do FC Porto, João Carlos Teixeira admite que quer ir longe na prova: "Internamente ninguém está a fazer pressão para chegarmos à final da Taça, mas se estamos na prova queremos dar o melhor e chegar o mais longe possível".

Aos 25 anos, João Carlos Teixeira chegou esta época a Guimarães, depois de passagens pelo Liverpool, FC Porto e Braga. O médio diz estar satisfeito com o período às ordens de Luís Castro: "Quero jogar e crescer no Vitória, é um clube diferente e isso nota-se pelo ambiente, na cidade e no estádio. É diferente de tudo que já experienciei".