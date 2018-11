Ex-moradores do Bairro 6 de Maio invadem Ministério do Ambiente

Cerca de 20 pessoas ocuparam esta quarta-feira à tarde o secretariado da Habitação do Ministério do Ambiente, em Lisboa.

Os manifestantes são antigos moradores do Bairro 6 de Maio, que foram despejadas em abril deste ano.

Os autores do protesto exigiam ser recebidos pela Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, ou pelo ministro Matos Fernandes. Segundo o “Diário de Notícias” alguns representantes do grupo acabaram por ser recebidos pelo chefe de gabinete de Ana Pinho, uma vez que a secretária de Estado não se encontrava no local.

O mesmo jornal avança que a iniciativa foi promovida pela Associação Habita e pela Stop Despejos e que contou ainda com o apoio do Bloco de Esquerda, que transmitiu a ação em direto através do site esquerda.net.

A polícia está no local mas, segundo a imprensa, não terá havido qualquer incidente e o protesto está a ser pacífico.