FC Porto. Sérgio volta a trabalhar com grupo completo

O FC Porto voltou a treinar, esta terça-feira, no centro de treinos do Olival, com destaque para o regresso dos últimos jogadores ainda ao serviço das seleções.

Sérgio Conceição voltou a contar com o grupo completo, pela primeira vez desde o arranque do período internacional. Diogo Costa (Portugal sub-21), Diogo Leite (Portugal sub-21), Bruno Costa (Portugal sub-21), Mbemba (República Democrática do Congo) e Danilo (Portugal) voltaram à cidade do Porto e integraram o treino da equipa principal.

Ainda assim, Sérgio voltou a chamar cinco "bês": Diogo Queirós, Diego Landis, Rui Pires, Romário Baró e Madi Queta.

O guarda-redes Fabiano também voltou a treinar sem limitações, pelo que Aboubakar é o único nome no boletim clínico do FC Porto. O camaronês continua a recuperar da cirurgia ao joelho.

Os dragões voltam a treinar na quinta-feira, às 10h00. O FC Porto entra em campo no sábado, frente ao Belenenses, a contar para os 16-avos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, às 20h45. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.