“Com o Papa Francisco começou uma nova época na Igreja”

A eleição de Jorge Mário Bergoglio para o trono de Pedro projetou a Igreja numa nova era, considera o padre e teólogo checo Tomás Halík.

Mas o sacerdote, que foi ordenado clandestinamente durante o regime comunista, deixa claro que com esta afirmação não pretende colocar o atual Papa contra os seus antecessores. Pelo contrário, Halík foi muito próximo de João Paulo II e de Bento XVI e acredita que eles fecharam de forma muito positiva uma outra era histórica da Igreja.

“Penso que João Paulo II e o Papa Bento XVI encerraram, de forma muito honesta e positiva, um longo período da história da Igreja em que o principal desafio era o confronto com a modernidade", defende em entrevista à Renascença. "O final feliz deste confronto surge num famoso diálogo entre o Cardeal Ratzinger e o filósofo alemão Jürgen Habermas, o ano antes de aquele ter sido eleito Papa. Ambos concordam que o humanismo secular e o Cristianismo precisam um do outro.”

Um ponto alto deste processo de mudança de era surge, segundo o teólogo checo, na viagem de Bento XVI para Portugal. “Os melhores discursos dele eram feitos nos aviões… Talvez por se encontrar mais próximo do Céu”, brinca Halík. “Neste caso foi sobre a compatibilidade entre a cultura secular e o Cristianismo. Foi um discurso muito profundo e muito corajoso.”

O padre diz que este discurso “marcou o final de um longo período, mas [que] agora a modernidade acabou, vivemos numa era pós-moderna e global, a era da internet, da pluralidade radical, e precisamos de algo diferente. E o Papa Francisco está a iniciar esta nova época da Igreja. Cada vez que alguém começa algo novo é atacado, como aconteceu com muitos santos ao longo da história, mas mantêm-se fiéis à Igreja.”

“O Papa Francisco descobriu de forma nova e profunda o verdadeiro coração do Evangelho, que é a misericórdia, a solidariedade para com os pobres, a luta pela justiça social e a responsabilidade pela criação. Isto é muito importante. Estas coisas têm sido ensombradas um pouco por questões de moral sexual, que são questões importantes, mas não são as questões mais importantes. O mais importante é a solidariedade, a misericórdia e a justiça, e este é o enfoque da mensagem do Papa Francisco”, sublinha Halík.

Uma ponte chamada Jan Hus

Tomás Halík está em Portugal para dar algumas conferências e lançar o seu mais recente livro “Diante de ti – Os meus caminhos”.

Ao contrário das anteriores coleções de ensaios, este livro é essencialmente autobiográfico, embora contenha também várias reflexões teológicas. O autor admite que usou como referência as “Confissões” de Santo Agostinho, em que este narra a história da sua conversão.

Logo nas primeiras páginas torna-se aparente uma admiração de Halík – comum, aliás, a vários setores da população checa – por Jan Hus, o reformador checo que foi queimado na fogueira após o Concílio de Constança, em 1415. Algumas das ideias de Hus serviram de inspiração aos grandes reformadores como Martinho Lutero e Calvino, mas o padre Halík sublinha que o checo nunca pretendeu entrar em conflito com Roma.

“Em 1989 encontrei-me com João Paulo II e uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi o que devíamos fazer com Jan Hus. ‘Reabilitei o Galileu, talvez seja tempo de reabilitar o Hus. Lembra-te que a delegação polaca foi a única que o defendeu em Constança’. Então eu voltei a Praga e informei o nosso arcebispo e cardeal Tomásek, mas ele reagiu de forma muito discreta, porque tinha crescido num tempo em que Hus era um símbolo da tensão anticatólica.”

O Papa voltaria a falar-lhe de forma positiva sobre Jan Hus e chegou mesmo a promover um simpósio em Roma sobre ele, em que discursou. “Aí aconteceu uma coisa muito importante, porque o Papa afirmou que ‘Jan Hus foi um sinal da divisão entre católicos e protestantes, mas poderá vir a tornar-se uma ponte entre nós’”, recorda Halík.

O teólogo acredita ainda que Hus não foi herege, mas sim percursor do Vaticano II, defendendo uma Igreja mais pobre, humilde, sem triunfalismo. “Acho que Francisco é o tipo de Papa que Jan Hus gostaria de ver”, considera.