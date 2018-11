Arouca quer "provocar o susto no Benfica"

O treinador do Arouca, Quim Machado, quer provocar calafrios ao Benfica, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida na Luz, o técnico arouquense destacou que quer "que os jogadores se divirtam e que não tenham receio" de fazer mossa quando tiverem a bola.

"Tenho jogadores que nunca jogaram no Estádio da Luz. É preciso ter equilíbrio, ser mentalmente forte. Há momentos do jogo que vão ser complicados para nós, mas também vamos ter momentos com bola e, nesses momentos, temos de provocar o susto no Benfica", referiu.

Diferença de valores

Quim Machado sublinhou que as suas equipas "jogam sempre para ganhar" e gostam de "jogar ao ataque", pelo que não abdicará disso:

"O jogo é muito difícil, mas é uma montra para os jogadores mostrarem o seu valor. Nestes jogos, podem fazer-se contratos e eles estão motivados. Mas é muito complicado. Nós há um mês estávamos em último lugar da II Liga e o Benfica é uma das três melhores equipas de Portugal."

A festa da Taça está marcada para quinta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. O Benfica-Arouca terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.