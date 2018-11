E-toupeira. Rui Vitória admite que a equipa não é imune

Rui Vitória admitiu, esta quarta-feira, que o plantel do Benfica não está imune ao "barulho" causado pelo processo e-toupeira. A Benfica SAD é arguida no processo e responde por 30 crimes, um deles de corrupção.

O treinador do Benfica reconheceu que não se pode dizer que a equipa não tem "ouvidos e olhos". No entanto, salientou que, "lá dentro" do campo, ele e os jogadores têm de "fazer o seu papel".

"Dizer que estamos imunes a tudo o que nos rodeia não é uma realidade. Temos a consciência de que isso é um facto que existe no Benfica, mas temos resolvido os problemas sempre com preocupação em isolarmo-nos o mais possível. Dizer que não temos ouvidos e olhos não acontece. Temos é capacidade de nos preocupar-nos connosco", sublinhou.

Jorge Jesus tem sido consistentemente associado a um regresso à Luz e, numa entrevista ao jornal "A Bola", não fechou a porta ao Benfica. Rui Vitória esquivou-se ao tema e focou-se no futuro imediato.

"Neste momento, sendo muito claro, o meu foco é o jogo de amanhã [quinta-feira], o ciclo de jogos que o Benfica vai ter e o ciclo vitorioso em que entramos. Tenho o máximo respeito por todos os treinadores que andam pelo mundo inteiro a representar o futebol português. A começar pelo embaixador-mor, o José Mourinho, passando por Jorge Jesus, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Nuno Espírito Santo, tantos outros, dezenas de treinadores que elevam a qualidade do treinador português. Mas o meu foco é, exclusivamente, o jogo de [quinta-feira]", vincou o técnico.

A festa da Taça está marcada para quinta-feira, às 20h45, no Estádio da Luz. O Benfica-Arouca terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.