Costa sobre Borba. "Governo não sabia que aquela era uma zona de risco"

Antônio

21 nov, 2018 Pombal 13:25

É lamentável um governante e ainda por cima sendo primeiro ministro do país , escudar se constantemente numa só frase o governo não sabia , este governo nunca sabe de nada só quando as tragédias acontecem , provávelmente não toca nos familiares dele ,de certeza ,esses andam em carro pago pelo país com motoristas pago pelo país e nunca sofrem estás tragédias , está na hora dos nossos governantes fazer algo pelo país e não serem parasitas da sociedade , porque o que se vê é a classe política ser cada vez mais rica viver cada vez melhor agora lutar pelos interesses do país pouco ou nada se vê , é vergonhoso um país que poderia estar tão bem , mas viver tão mal , porquê a resposta é simples , só temos quem nos rouba não quem nos governa e luta pelo b estar da sociedade de uma forma geral , primeiro eles com ordenados chorudos e reformas a condizer depois os desgraçados que são a sustentabilidade do país e paralelamente o a sustentabilidade do ordenado destes políticos que só roubam