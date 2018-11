Cândido Costa. "Sérgio Conceição tem a Taça de Portugal atravessada"

O ex-jogador aposta no favoritismo dos dragões, mas reforça alerta para as surpresas na competição e destaca espírito de luta da equipa de Silas.

A final da Taça de Portugal perdida por Sérgio Conceição, na altura aos comandos do Braga, ainda não saiu da memória do agora treinador do FC Porto, que persegue a conquista da "prova rainha" do futebol português. Em entrevista a Bola Branca, Cândido Costa, antigo jogador de FC Porto e Belenenses, lembra o objetivo definido pelo técnico quando chegou ao Dragão: "Sérgio Conceição afirma, e já reafirmou vezes sem conta, que esta é uma competição que lhe está atravessada, portanto não perspetivo muitas facilidades", começa por dizer.

Aliás, tendo em conta a personalidade do treinador portista, os atuais campeões nacionais de tudo irão fazer para chegar ao Jamor, acrescenta Cândido Costa. Nessa medida, sábado no Dragão não haverá "muitas alterações" no onze habitual. Os azuis e brancos vão ter pela frente "uma bela equipa", orientada por Silas, e "bem organizada defensivamente". Cândido Costa rejeita a ideia de que o FC Porto terá "um jogo fácil", mas sendo no seu reduto "é favorito".

Cândido Costa acrescenta que a paragem para as seleções foi benéfica para os dragões porque permitiu "recuperar alguns jogadores". A equipa vem de sete vitórias consecutivas, série que - acredita - é para continuar "em grande".