República da Irlanda despede Martin O'Neill e Roy Keane

A Associação de Futebol da República da Irlanda (FAI) anunciou, esta quarta-feira, a rescisão de contrato "por mútuo acordo" com o selecionador Martin O'Neill e a sua equipa técnica, em que se inclui o adjunto Roy Keane, lenda do futebol irlandês e do Manchester United.

O despedimento surge na sequência de uma série de seis jogos sem vencer, o que levou à despromoção da Irlanda da Divisão B para a C da Liga das Nações. Os irlandeses terminaram o grupo 4, em que também estavam inseridos Dinamarca e País de Gales, com apenas dois pontos, fruto de dois empates e duas derrotas.

O'Neill foi contratado em novembro de 2013. Durante os cinco anos no cargo, orientou a seleção irlandesa em 55 jogos. O ponto alto do percurso foi a chegada aos oitavos-de-final do Euro 2016, depois de uma vitória sobre a Itália, na fase de grupos. A Irlanda esteve perto de se qualificar para o Mundial 2018, mas caiu no "play off", para a Dinamarca. Roy Keane integrou a equipa técnica de O'Neill desde o início da aventura.

A FAI já tem reunião marcada para "discutir o processo de recrutamento de um novo selecionador".