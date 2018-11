Seleção qualificou-se sem Ronaldo, mas "ninguém é melhor sem o melhor do mundo"

Ricardo não tem dúvidas: a seleção nacional está bem, mas com Cristiano Ronaldo Ronaldo é outra "louça". O antigo guarda-redes não exclui o capitão das contas futuras de Portugal, apesar da boa imagem deixada na fase de grupos da Liga das Nações.

Convidado por Bola Branca a olhar para o apuramento luso para a "final four", conseguido sem a presença de Cristiano Ronaldo, Ricardo salienta que o craque tem sempre algo a acrescentar, mesmo às grandes equipas.



"Ninguém é melhor sem o melhor do mundo. Se não contarmos com ele, é sempre uma perda. Tendo o Cristiano ao dispor, e a 100%, só temos a ganhar com isso", frisa o antigo internacional português, de 42 anos.

Não obstante, Ricardo enaltece a qualificação, sem derrotas, de Portugal para a "final four". "Esta equipa só nos orgulha, pelo que tem feito e por lutar por objetivos novos, como esta Liga [das Nações]", realça.

Seleção renova-se porque "ninguém é eterno"

O facto de Fernando Santos estar a introduzir cada vez mais jovens jogadores na equipa significa que "ninguém é eterno", segundo Ricardo:

"Há valores a aparecer e outros a ficar mais velhotes. É normal. O selecionador tenta também fazer algumas alterações, para ter trunfos na manga em determinadas partidas. Há cada vez há mais alterações".

A "final four" terá lugar em Portugal, nos Estádios do Dragão, no Porto, e D. Afonso Henriques, em Guimarães, em junho de 2019. Para Ricardo, há benefícios claros em receber a fase final da nova prova da UEFA.

"Não tem a força de um Campeonato da Europa, mas é a oportunidade de o norte do país ver futebol ao mais alto nível e de reviver aqueles tempos do Europeu, de que tantas saudade temos", recorda o antigo guardião.