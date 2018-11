Castillo marca pelo Chile, Acuña titular pela Argentina

Nicolás Castillo, avançado do Benfica, contribuiu para a goleada (4-1) do Chile sobre as Honduras, em jogo particular, com um golo.

O ponta-de-lança, que ainda não se estreou a marcar de águia ao peito, fechou a contagem de grande penalidade, aos 84 minutos. Arturo Vidal ("bis") e Alexis Sánchez marcaram os restantes golos chilenos. Alexander López reduziu.

Também pelas Américas, a Argentina derrotou o México, por 2-0. A seleção das "pampas", com o sportinguista Marcos Acuña a titular e o benfiquista Franco Cervi a sair do banco, marcou por intermédio de Mauro Icardi e Paulo Dybala. Do lado mexicano, um caso raro: não houve qualquer jogador do campeonato português na equipa.

Este jogo ganhou ainda maior destaque por um episódio insólito: a comitiva da Argentina esqueceu-se de um jogador no hotel. Gastó Giménez tinha avisado um membro da equipa técnica de que ia tomar um banho, mas este esqueceu-se de passar o recado.

O autocarro arrancou e só quando chegaram ao estádio é que jogadores e "staff" técnico se aperceberam de que o médio do Vélez Sarsfield não tinha ido com eles. Giménez foi transportado, de automóvel, para o estádio, ainda a tempo do jogo.