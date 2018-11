Al Nassr pensa em Jardim, Villas-Boas ou Vítor Pereira para rivalizar com Jorge Jesus

Hélder Cristóvão, coordenador da formação e diretor desportivo do Al Nassr, da Arábia Saudita, tem uma lista com três portugueses para assumir o cargo de treinador da equipa de futebol.

Os três treinadores portugueses na linha de sucessão ao uruguaio Daniel Carreño, para tentar tirar a liderança do campeonato saudita ao Al Hilal, de Jorge Jesus, são Leonardo Jardim, André Villas-Boas e Vítor Pereira. A revelação foi feita pelo treinador do Al Shabbab, o romeno Marius Sumudica, a um canal de televisão do seu país.

Dos três, Vítor Pereira é o único que tem clube. O técnico de 50 anos foi recentemente campeão da China pelo Shanghai SIPG, feito inédito para o clube. André Villas-Boas está à espera de novo projeto, depois de ter deixado, precisamente, o SIPG, no final da última época. Leonardo Jardim rescindiu contrato com o Mónaco em outubro e é, neste momento, um treinador livre.

A contratação do novo treinador do Al Nassr está a cargo de Hélder. A equipa de Riade está no segundo lugar do campeonato, com 22 pontos, menos cinco que o Al Hilal. Jorge Jesus tem tido um início de época perfeito, com 13 vitórias em 13 jogos (nove em nove para o campeonato).