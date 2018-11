Espanha também sonha com o regresso de Casillas

O diretor desportivo da seleção espanhola, José Molina, assegura que todos ficariam satisfeitos com o regresso de Iker Casillas. O excelente momento do guarda-redes no FC Porto não tem passado despercebido.

Casillas tinha dito que voltaria à seleção com todo o prazer, caso fosse chamado por Luis Enrique. Em entrevista à "Radio Marca", de Espanha, Molina frisou que "as palavras de Iker não dão origem a mais pressão".

"Fico encantado por ver que os jogadores querem vir à seleção e se amanhã o selecionador decidir que quer convocar Casillas, vamos apoiá-lo. Ficaríamos encantados por recebê-lo novamente", realçou o dirigente.

O atual titular da seleção espanhola é David De Gea, do Manchester United, que tem sido bastante criticado devido aos seus erros. O jornal espanhol "As" mostrou que os números de Casillas são superiores aos de De Gea e dos restantes candidatos à baliza espanhola, tanto a nível de clube como de seleção. Uma sondagem da mesma publicação revelou que Casillas é o preferido dos espanhóis para defender a sua baliza.

Apesar dos erros e da desconfiança dos adeptos, José Molina garante que De Gea "é um miúdo com muita autoconfiança".