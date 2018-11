Valpaços vai candidatar lagares na rocha a Património Mundial da Humanidade

“Na sua maioria, são lagares retangulares, mas há também quadrados e até circulares, que são os mais raros. Alguns com grande capacidade”, acrescenta.

"Nas edições, estão 101, mas já conhecemos mais cinco ou seis”, diz, explicando que “há lagares que têm apenas a parte onde eram pisadas as uvas, só têm o calcatório, são lagares de bica aberta, e, depois, há lagares mais evoluídos que já têm a lagareta, o pio”.

A partir daí, Adérito Freitas, natural da aldeia de Campo de Égua, no concelho de Valpaços, nunca mais parou. E as descobertas foram-se sucedendo, assim com a publicação de livros onde é dado a conhecer este património utilizado pelos romanos para fazer vinho.

“Um presidente de junta pediu-me para ir ver uma pedra que tinha uma cavidade. Fui e fez-se-me luz. Era um lagar com um calcatório [local onde se pisam as uvas] bastante grande. Passado uma semana, tínhamos descoberto mais seis”, conta o geólogo.

Adérito Medeiros Freitas, de 84 anos, descobriu, em 1986, o primeiro lagar escavado na rocha no concelho de Valpaços.

Vinhos em lagares rupestres

O interesse pela descoberta de lagares foi crescendo e, há dois anos, um grupo de engenheiros e enólogos decidiu fazer vinho num desses lagares, como no séc. I.

Em Santa Valha, “fez-se uma vindima numa vinha velha, promiscua. Eu acredito que as cepas, a maior parte, tenham sido trazidas já pelos romanos ou pelos fenícios. As uvas foram pisadas no lagar, um lagar fantástico que tem cerca de quatro metros de cumprimento, e o vinho foi apadrinhado por Augusto Lage que lhe deu o nome de calcatório”, conta Adérito Freitas.

O padrinho do vinho, Augusto Lage, revela que há produtores interessados em comercializar o néctar produzido como na pré-história. “Há produtores que já estão a pensar fazer vinho calcatório, mas, sobretudo, é uma forma de vender outros vinhos”, adianta, frisando que “desses viticultores modernos que há pelo mundo fora, nenhum deles, seguramente, faz vinho em lagar rupestre”.

A Comissão vitivinícola Regional de Trás-os-Montes já está a preparar uma certificação para esses vinhos. “Neste momento, estamos a trabalhar no processo de certificação do vinho dos lagares rupestres e quando tivermos o processo fechado, os produtores da região poderão perfeitamente, desde que cumpram com os requisitos, passar a produzir vinho segundo essas condições”, esclarece o presidente o organismo, Francisco Pavão.