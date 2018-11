Ministério do Ambiente ordena fiscalização de pedreiras em Borba

O Ministério do Ambiente ordenou "uma inspeção ao licenciamento, exploração, fiscalização e suspensão de operação das pedreiras situadas na zona onde ocorreu o acidente" a 19 de novembro.

Segundo a nota enviada à redação, o ministro Matos Fernandes dá um prazo de 45 dias à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território para a conclusão deste levantamento.

Para esta quarta-feira está marcado o início das operações de drenagem da água das pedreiras onde ocorreu o deslizamento de terras e o colapso do troço da estrada que liga Borba a Vila Viçosa. O objetivo é tentar retirar o segundo corpo.