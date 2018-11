Wizards respondem à crise com reviravolta de 31 pontos

Os Washington Wizards responderam à crise de balneário e resultados, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória impressionante sobre os LA Clippers. A equipa da capital dos Estados Unidos esteve a perder por 24 pontos, mas conseguiu vencer por 125-118.

Na terça-feira, a ESPN avançara que os Wizards tinham colocado a equipa inteira no mercado, devido a maus resultados e desacatos entre jogadores. Após isso, todos os olhos estavam postos na Capital One Arena para ver como a equipa respondia.

O jogo começou de forma terrível para Washinton, que sofreu 40 pontos logo no primeiro período e estava a perder por 19 pontos ao intervalo. O público não perdoou e assobiou a equipa. Porém, na segunda parte, a equipa da casa acordou e, com vantagens de dez e 16 pontos nos terceiro e quarto períodos, respetivamente, cobriu o défice e chegou à vitória.

John Wall contribuiu para o triunfo dos Wizards com 30 pontos e oito assistências e Bradley Beal amealhou 27 pontos e sete assistências. Otto Porter brilhou com um duplo-duplo de 11 pontos e 14 ressaltos, a que se juntaram 20 pontos de Jeff Green. Pelos Clippers, que no primeiro quarto fizeram quase tantos pontos (40) como nos dois últimos (45), Tobias Harris foi quem mais se destacou, com 29 pontos e nove ressaltos.

O treinador dos Wizards, Scott Brooks, apelidou a vitória de "emocional". Contudo, em declarações aos jornalistas, após a partida, Markieff Morris alertou que a crise em Washington está longe de terminar: "O que está a acontecer é muito mau. Os comentários que têm vindo do balneário são incompreensíveis. Isto não devia acontecer no desporto."

