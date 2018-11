Vacas com ou sem cornos? Suíça vai decidir em referendo

Os suíços vão decidir em referendo, no próximo domingo, o futuro das vacas do país. Melhor: vão votar sobre se devem garantir subsídios aos agricultores que deixam os cornos das suas vacas e cabras crescer de forma natural, em vez de os retirar artificialmente.

O tema está a dividir o país. As vacas são um dos símbolos associados à Suíça, mas, na verdade, são cada vez mais raras aquelas que têm cornos. O governo federal diz que são 25%, mas os proponentes do referendo argumentam que são apenas 10%. A realidade contrasta com as imagens dos cartazes publicitários, folhetos turísticos e chocolates, que mostram vacas com cornos.

O debate tem-se concentrado, sobretudo, na questão do bem-estar do animal: não apenas na questão específica da remoção dos cornos, mas também as condições em que o gado é mantido.

O referendo sobre a preservação da “dignidade do gado” é uma iniciativa do agricultor Armin Capaul, de 66 anos. Capaul diz que “ouvir” as vacas inspirou-o para lançar uma campanha, há nove anos, para financiar o espaço-extra necessário para albergar os animais com cornos.

“Devemos respeitar as vacas como elas são. Deixem-nas com os cornos. Quando olhamos para elas, erguem a cabeça e ficam orgulhosas. Quando tiramos os cornos, são infelizes”, diz o agricultor à agência Reuters.