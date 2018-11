Titularidade no FC Porto permite a Óliver sonhar com a seleção

Óliver Torres tem estado em bom nível no FC Porto, com a titularidade ganha, e já sonha com uma chamada à seleção principal de Espanha.

Em entrevista à rádio espanhola "Libertad FM", o médio espanhol, de 23 anos, admite que pensa em ser chamado pelo Luis Enrique. Óliver observa que "os jovens têm tido oportunidades" na seleção espanhola e que espera ser um dos próximos. "Eu trabalho cada dia para que as coisas aconteçam, pois representar a seleção é algo único", assume.

Óliver admite, até, que só troca mesmo o azul e branco do Dragão pelo vermelho da seleção. No verão, houve interesse "do Bétis e de outras equipas", mas Óliver desvalorizou, uma vez que "há sempre rumores".

O médio revela que está "muito contente" no FC Porto e mudar de clube não entra nos seus planos: "Tenho muitas partidas importantes pelo FC Porto pela frente. A minha carreira está bem e quero continuar assim".

Manter o nível e conquistar títulos

Óliver está num bom momento no FC Porto, com seis titularidades nos últimos sete jogos. Contudo, prefere partilhar os louros com o treinador, que "deu confiança", e com os companheiros, que "também ajudam". O objetivo é "ir crescendo até ao final" e manter a regularidade.

O FC Porto está no primeiro lugar do campeonato, tem a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões a um ponto de distância, está bem posicionado para chegar à "final four" da Taça da Liga e, no sábado, disputará a presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Belenenses, no Dragão. Óliver assume ambição de voltar a conquistar títulos, esta época: "Vamos trabalhar ainda mais e melhor para continuar no bom caminho e concretizar os nossos objetivos".

A partida da quarta eliminatória da Taça está marcada para sábado, às 20h45, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Belenenses terá relato, em direto, na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.