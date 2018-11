Seleção "cinzenta" e o regresso de Krovinovic

O Portugal-Polónia, de Guimarães, está em destaque nos diários A Bola e O Jogo, desta quarta-feira.

"Desperdício de talento", escreve o jornal de Lisboa, enquanto o do Porto destaca o público: "Vitória só na bancada".

O diário Record opta por destacar que "Krovinovic vai a jogo". O jogador do Benfica "regressa à competição 10 meses depois", escreve, ainda, o jornal da Cofina que garante: "Rui Vitória dará minutos ao croata, frente ao Arouca."

Sobre o Sporting, os dois diários de Lisboa escrevem que Keizer já "conquistou os jogadores".

No diário O Jogo, saliência, também, para a intervenção de Sérgio Conceição no World Scouting Congress, que decorreu no Porto. "Eriksson revolucionou, mas hoje já não se faz nada daquilo" é uma das afirmações em destaque.