Baleia morre com seis quilos de plástico no estômago

Um cachalote encontrado morto junto a uma praia da Indonésia tinha quase seis quilos de plástico no estômago.



A baleia com 9,5 metros de comprimento deu à costa na ilha Kapota, que faz parte do Parque Nacional Wakatobi.

As causas da morte do cachalote ainda não são conhecidas, mas os responsáveis do parque encontraram garrafas de plástico, copos, sacos, sandálias e retiraram mais de mil pedaços de corda.

Cinco países asiáticos - China, Indonésia, Filipinas, Vietname e Tailândia – são responsáveis por 60% do plástico que acaba nos oceanos, segundo um estudo de 2015 da Ocean Conservancy e do McKinsey Center for Business and Environment.