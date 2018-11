Real Madrid ou Barcelona? "Não há dinheiro nem clube" que tire Abel ao Braga

O compromisso de Abel Ferreira com o projeto a médio-longo prazo do Sporting de Braga é total. Tanto que o treinador descarta até qualquer proposta financeira do outro mundo para deixar o Minho.

Nem que a oferta venha do Real Madrid ou do Barcelona.

"Não há dinheiro nem clube nenhum que me tire do Sporting de Braga. O único que o pode fazer é o presidente [António Salvador] e para me tirar vai ter de pagar até ao fim", disparou, durante o congresso World Scouting, no Porto.

A três pontos do líder e campeão nacional FC Porto, na Primeira Liga, o conjunto arsenalista continua a alimentar, jornada a jornada, o "sonho legítimo" de conquistar o título.

"Mas não é um objetivo assumido", ressalvou Abel.

"Se vai acontecer, não sei. Mas a meta que traçamos é garantir um lugar nos quatro primeiros da classificação. É para isso que trabalhamos e foi assim que fomos jogar a casa de um adversário fortíssimo no último jogo [o FC Porto]", completou.