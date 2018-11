Fernando Santos. "Orgulhoso com apuramento, insatisfeito com este jogo"

Tal como aconteceu em Itália, Fernando Santos voltou a não ficar contente com a exibição de Portugal, desta feita diante da Polónia (1-1), no fecho da fase de grupos da Liga das Nações.

"Orgulhoso com o apuramento, mas não fico satisfeito com este jogo, poderíamos ter feito mais, cometemos alguns erros. Na primeira parte tivemos mais posse, mas faltou criatividade. Estávamos melhor na segunda parte, mas surgiu aquele penálti com a expulsão e tornou tudo mais difícil", afirmou o selecionador nacional "AA", nas entrevistas rápidas da RTP, deixando ainda reparos à equipa de arbitragem pelo lance que motivou a expulsão de Danilo Pereira com vermelho direto e o consequente penálti que deu o empate aos polacos.

"Entendi que foi uma dupla penalização e creio que o Danilo não deveria ter visto o cartão vermelho", criticou.