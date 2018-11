André Silva. "Empate com a Polónia não era o esperado"

André Silva admite que o empate frente à Polónia (1-1) e a exibição de Portugal não vinham no menu do encontro de fecho da fase de grupos da Liga das Nações.

"Entramos em todos os jogos para vencer, por isso este não era o resultado esperado. Mas o objetivo estava cumprido, passar à 'final four' e isso é o mais importante", afirmou o autor do golo da equipa das quinas, na "flash interview" da RTP.

Portugal já havia carimbado a presença na tal "final four", que irá realizar-se no Porto e precisamente em Guimarães.

"Somos quatro seleções e todas favoritas. Da nossa parte está a garantia que entramos em todas as competições para vencer e é isso que vamos fazer. Queremos aproveitar o fator-casa, porque sempre que jogamos em Portugal sentimo-nos bem e isso é importante", rematou o avançado emprestado pelo AC Milan ao Sevilha.

"Podíamos ter vencido", considera Pepe

"Creio que podíamos ter vencido. Na primeira parte, assumimos o controlo do jogo com personalidade, apesar das mudanças que o selecionador fez mantivemos sempre a nossa identidade, com circulação de bola e transições rápidas. Infelizmente sofremos o golo num lance em que eu acho que o Danilo tenta jogar a bola, mas o futebol é assim, o árbitro entendeu que era penálti e marcou. 'Final-four'? Temos de reconhecer a qualidade dos nossos adversários e vamos explorar as nossas capacidades da melhor forma para poder terminar a competição de uma forma digna", afirmou o luso-brasileiro, igualmente aos microfones da RTP.