Rui Jorge admite deceção. "Não merecemos o apuramento"

O selecionador nacional de Sub-21 admitiu a deceção pelo falhanço do objetivo de apuramento para a fase final do Europeu da categoria, reconhecendo que Portugal não mereceu tal desiderato.

A derrota caseira com a Polónia (1-3), na segunda mão dos "playoff", deitou por terra a missão.

"Não merecemos o apuramento. Cometemos demasiados erros para estar numa fase final", salientou Rui Jorge, em conferência de imprensa.

"É um momento dececionante. Não conseguimos contrariar a Polónia. Fomos penalizados e mais uma vez após golo sofrido não tivemos discernimento para serenar. Depois o segundo abateu mais a equipa. Ao terceiro remate foi o terceiro golo e ficou tudo muito adverso. Ainda nos soltámos um bocadinho, mas não conseguimos estar à altura do jogo e saímos derrotados. Houve bastante falta de agressividade nos primeiros minutos e quando isso acontece com equipas de bom nível corremos riscos e sofremos", comentou Rui Jorge, que negou que a equipa tenha entrado em campo de forma displicente e sem noção da importância do momento: "Não acredito que tenhamos entrado alheios à responsabilidade e importância do jogo. Acredito que faltou agressividade e concentração. Tem de se estar ao mais alto nível ou corremos riscos de isto acontecer. Não conseguimos demonstrar que éramos melhor. Devíamos falar de favoritismo, mas não vamos falar", salientou.