​Este Orçamento já está, venha a próxima legislatura

Ainda sem o Orçamento do Estado de 2019 aprovado, os deputados do PS reúnem-se em Portimão, no próximo fim de semana, para discutir "os desafios dos próximos orçamentos do Estado”. Assim mesmo, no plural.



A bancada presidida por Carlos César vai ao Algarve para três dias de jornadas parlamentares que começam na sexta-feira e no sábado os socialistas irão discutir o painel “4 Orçamentos. E agora? Quais os desafios dos próximos Orçamentos do Estado?”, que conta com a participação do ex-assessor do primeiro-ministro para os assuntos económicos, Vítor Escária.

É, de resto, um regresso assumido em pleno. Vítor Escária demitiu-se em 2017 na sequência das viagens do Euro2016 e antes de ser constituído arguido no caso das viagens da Galp. Continua, porém, a colaborar discretamente com o gabinete de António Costa, tendo aparecido recentemente junto do primeiro ministro nalgumas sessões públicas.

Na nota de imprensa distribuída aos jornalistas pelo PS, Escária é apresentado como professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) e não como actual ou ex-conselheiro do primeiro-ministro.

No sábado, para além da discussão do actual e dos próximos orçamentos do Estado, os deputados socialistas vão contar com a presença do primeiro-ministro e secretário-geral do partido para a intervenção de abertura das jornadas parlamentares.

Ao contrário do que é habitual, António Costa abre o encontro dos deputados do PS e não assiste ao encerramento por ter uma agenda cheia, tendo em conta o Conselho Europeu no domingo, em Bruxelas.

Estas jornadas parlamentares, em Portimão, fazem também parte de uma data que o primeiro-ministro quer assinalar: os três anos de Governo.

António Costa começa a celebrar a efeméride na sexta, no Porto, passa pelo Algarve no fim de semana e termina na segunda-feira à noite, em Guimarães. O Governo tomou posse a 26 de novembro de 2015.

O encontro de António Costa com os deputados surge numa altura em que, aparentemente, está instalada a polémica entre o secretário-geral socialista e o líder parlamentar e presidente do partido, Carlos César, na sequência do IVA das touradas, tendo o PS apresentado uma proposta de redução do imposto de 13% para 6%, ao arrepio da proposta de Orçamento do Estado, que pretende manter o IVA da tauromaquia.