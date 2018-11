Municípios chegaram a receber 5.500 euros por cada quilómetro de estrada. Hoje não têm "dinheiro para as conservar"

Mas a mesma fonte recorda que, em 2002, foi negociado com o executivo então liderado por António Guterres “uma espécie de protocolo-chapéu”, com a validade de um ano, “para a transferência de cerca de 4.500 quilómetros de estradas nacionais” para a alçada das autarquias, recebendo estas, lembra, “5.500 euros por cada quilómetro de estrada”.

Mais: neste protocolo, acordado entre a ANMP (então liderada pelo socialista e ex-presidente da Câmara de Vila do Conde Mário de Almeida) e o Governo, as autarquias apenas receberiam estradas em “estado equivalente ao que se verificava aquando da sua construção ou grande reparação”. “Mas o protocolo caducou e nenhum Governo fez outro. As estradas estão a ser transferidas para as autarquias e as autarquias não têm o dinheiro para as conservar”, lamenta fonte da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

A transferência de competências para os municípios ao abrigo da Lei N.º 159/99 é, no entanto, bastante clara no Artigo 18.º: “É da competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de investimentos (…) em estradas nacionais e regionais”.

Em 2002, à época da assinatura do protocolo com o Governo (caberia depois aos municípios negociar com o ICERR, Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, as estradas e verbas a atribuir), a Associação Nacional de Municípios Portugueses pretendia que, findo o prazo de um ano, fossem propostas à Assembleia da República “as medidas legislativas aptas a concretizarem a transferência das atribuições e competências para os municípios”, sendo então criada, “para se concretizar o acompanhamento do estabelecido no protocolo”, uma comissão composta por um representante do então Ministério do Equipamento Social e por outro da ANMP.

De referir que a manutenção da antiga estrada nacional 255 foi entregue pela Estradas de Portugal aos municípios de Borba e Villa Viçosa em 2005, ou seja, depois da publicação em Diário da República da Lei N.º 159/99 e da assinatura do protocolo que “caducou” em 2002.

“As situações [transferência de atribuições e competências para as autarquias locais] variam de município para município”, conclui fonte da a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

[notícia corrigida - protocolo assinado em 2002 e não em 2012]