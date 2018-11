Portugal 1-1 Polónia

Portugal sofre para amarrar invencibilidade na Liga das Nações

20 nov, 2018 - 21:36 • José Pedro Pinto

Parecia, até certo ponto, um jogo controlado e a pender para o lado da equipa das quinas mas a expulsão de Danilo Pereira e um consequente penálti quase permitiram aos polacos sair do berço da nação com uma inesperada vitória. Venha a "final four", em junho de 2019.