Videoárbitro ainda esta época? Presidente da UEFA admite que sim

O presidente da UEFA admite implementar o video-árbitro (VAR) nas competições europeias ainda esta época mas assegura que a mesma estará pronta "o mais tardar na próxima temporada".

"Espero um relatório daqui a uma semana e depois vamos ver quando podemos implementá-lo", explicou Aleksander Ceferin, numa conferência de imprensa realizada em Bruxelas.

Elogios ao sucesso imediato da Liga das Nações

No mesmo encontro com jornalistas, o líder da UEFA sublinhou ainda o sucesso da Liga Nações, destacando que "está a ser melhor" do que esperava.

"É muito interessante e os números têm sido fantásticos", considerou ainda Ceferin.

Portugal vai acolher a "final four" da primeira edição da Liga das Nações, para a qual também se apuraram Inglaterra, Suíça e Holanda.