FC Porto. Brahimi apto no regresso de Marega

Yacine Brahimi voltou a treinar sem limitações, esta terça-feira, dia em que Moussa Marega regressou aos treinos do FC Porto. Os dragões preparam a receção ao ex-Belenenses SAD, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O internacional argelino tinha realizado treino integrado condicionado na véspera, no entanto, esta terça-feira, já foi considerado clinicamente apto, segundo o site oficial do FC Porto. No boletim clínico, continuam a constar os nomes de Aboubakar, que fez tratamento, e de Fabiano, que efetuou treino integrado condicionado. Marega, que tinha estado ao serviço da seleção do Mali, regressou ao trabalho no Olival.

Sérgio Conceição continua privado de cinco internacionais: Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21) e Mbemba (RD Congo). Por outro lado, chamou o guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B, para treinar com o plantel principal.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30, à porta fechada, no Olival. A receção ao clube de Belém terá apito inicial às 20h45 de sábado, no Estádio do Dragão. Relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.