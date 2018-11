Frederico Gil segue em frente na Tunísia

Frederico Gil qualificou-se, esta terça-feira, para a segunda ronda do Future de Monastir, na Tunísia.

O tenista português, atualmente colocado no lugar número 245 do "ranking" ATP, afastou o suíço e primeiro "cabeça de série", Raphael Baltensperger, em dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-1.

Frederico Gil estará ainda hoje em cena, de novo, inaugurando a primeira eliminatória do torneio de pares, formando dupla com o brasileiro Diego Matos.