AC Milan quase contratou Cristiano Ronaldo em 2017

O AC Milan esteve perto de contratar Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, em 2017. A revelação é feita por Marco Fassone, antigo CEO do clube italiano, em entrevista ao jornal "Il Sole 24 Ore".

Marco Fassone revela que o craque português já queria deixar Espanha nesse verão e que o dono do Milan, o chinês Yonghong Li, chegou a estabelecer contactos com Jorge Mendes, empresário do avançado.

"Yonghong Li queria Cristiano Ronaldo no Milan. Ele acreditava que o jogador teria forte impacto no mercado chinês. Por outro lado, o Ronaldo queria deixar o Real Madrid e, em julho de 2017, encontrámo-nos com o seu agente, Jorge Mendes, para verificar os custos e a disponibilidade do jogador. Eu convenci-o [Yonghong Li] a abdicar desse sonho, o Ronaldo era demasiado caro", conta o antigo dirigente "rossonero".

O Milan não avançou nessa altura e, no verão seguinte, a Juventus pagou 100 milhões de euros ao Real Madrid para contratar Cristiano Ronaldo. O internacional português leva nove golos e cinco assistências em 15 jogos pela heptacampeã italiana, nesta época de estreia. O último deles foi precisamente no terreno do Milan, na vitória da Juve por 2-0.