Presidente da Juventus diz "não" à Superliga Europeia

O líder da Associação de Clubes Europeus e presidente da Juventus, Andrea Agnelli, pôsde parte, em entrevista à BBC, a possibilidade de criação de uma Superliga Europeia, com um grupo restrito de clubes poderosos. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, juntou-se a Agnelli para assegurar que a competição não vai avançar.

O jornal alemão "Der Spiegel" e o Football Leaks revelaram documentos que implicavam uma "conspiração" entre os maiores clubes da Europa, entre eles a Juventus, para formar uma Superliga Europeia que acabasse com a Liga dos Campeões. Agnelli assegurou que tais documentos nunca lhe chegaram às mãos e garantiu total compromisso com a UEFA, salientando que é necessário preservar as heranças de clubes como FC Porto, Benfica, Celtic, Ajax e Anderlecht, que hoje em dia podem não estar no topo mas que têm uma grande história no futebol europeu.

"Será nosso dever preservar as grandes heranças do futebol europeu. Por outro lado, sabemos que é preciso salvaguardar mercados e pensar nos emergentes", sublinhou o presidente da Juventus.



O presidente da UEFA afinou pelo mesmo diapasão: "Não vai acontecer. É de certa forma uma ficção, agora, ou um sonho", declarou Ceferin.