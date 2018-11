"Já passou". Tiago Fernandes aconselha Sporting a esquecer ataque a Alcochete

Tiago Fernandes já atirou o passado para trás das costas e aconselha o Sporting a fazer o mesmo. O ex-treinador interino dos leões acredita que, para seguir em frente, o clube terá de esquecer o ataque a Alcochete.

O agora treinador da equipa de sub-23 do Sporting afirmou, esta terça-feira, à margem do World Scouting Congress, no Porto, que o ataque à Academia dos lesões "já passou" e que o clube não pode mais recorrer a esse evento para justificar eventuais falhas cometidas.

"Já faz parte do passado, não vale a pena lamentar-nos, é seguir em frente e dar continuidade ao que de bom o Sporting tem, os seus ativos. Importante é o Sporting de uma vez por todas esquecer e dar o passo seguinte. Os adeptos precisam do clube com vida, com alma, crescimento e é isso que tentamos passar para todos, que o Sporting é clube com potencial, sempre em crescimento", sublinhou o técnico.

Tiago Fernandes salientou que os jogadores "estão focados no trabalho deles" e que "vão dar conta do recado", sem estarem preocupados com o ataque. "Querem é treinar e dar alegrias aos adeptos", frisou.

Confiança em Keizer

O treinador assumiu o comando técnico da equipa principal, de forma interina, após o despedimento de José Peseiro. Tiago Fernandes considera que teve "um pouco mais de visibilidade" e que fez um trabalho satisfatório. "Confio no meu trabalho e no dos meus jogadores. O crescimento deles é o melhor sinal do que temos feito", realçou.

Marcel Keizer chegou ao Sporting e assumiu o cargo de treinador principal, relegando Tiago Fernandes aos sub-23. O português acredita que o Sporting está em boas mãos, com o técnico holandês:

"O Sporting está muito bem entregue, com um projeto que vai ter continuidade, uma excelente equipa e uma direção que sabe o que quer para o clube. Eu, como funcionário e treinador do Sporting, sinto que as coisas estão bem entregues e vão correr bem. Desejo [a Marcel Keizer] as maiores felicidades como fiz pessoalmente. O Sporting vai continuar no rumo do sucesso, é o que desejo, que continuem a trilhar seu caminho."