"Até quando?" Refugiados sob alçada da Austrália estão desesperados e a tentar o suicídio

"Após pressão pública, o Governo australiano trouxe algumas crianças refugiadas de Nauru para a Austrália a fim de receberem tratamento médico, mas a situação para os homens na ilha de Manus continua grave", aponta Mallinson. "A Austrália tem urgentemente de trabalhar com a Papua Nova Guiné e com outros países da região para encontrar soluções sustentáveis para esta crise, incluindo pôr fim a este processamento extrajudicial [de pedidos de asilo] e acelerar o realojamento [destes refugiados] em países terceiros."

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) calcula que, em 2017, 88% dos homens refugiados em Manus sofriam de depressão. No final de outubro desse ano, a existência do centro de detenção de Manus foi declarada inconstitucional e o campo extrajudicial foi encerrado.

No relatório, intitulado "Até quando? Os homens esquecidos na ilha de Manus" , as duas organizações denunciam a situação traumatizante em que estes requerentes de asilo se encontram, sobretudo após Camberra ter cortado nos serviços de saúde e reduzido o número de psicólogos disponíveis para dar apoio aos refugiados em Manus, ilha que pertence à Papua Nova Guiné.

Entre 2014 e 2015, a Austrália acolheu 199 refugiados que estavam detidos no centro de Nauru e 55 provenientes do centro de Manus. Entre 2016 e 2017, esses números desceram para 29 e 11, respetivamente.



Reforma urgente das políticas de asilo

Para Joyce Chyia, diretora do CRA, a Austrália está a tentar “que esqueçamos a população em Manus". A responsável acusa o Governo em Camberra de "ter feito tudo para suprimir a verdade". "Mas estes homens corajosos têm contado a verdade. Ainda estão sob a alçada da Austrália e o que lhes aconteceu é uma vergonha da Austrália", acusa Chyia.

"Nunca foi tão difícil para os homens da ilha de Manus receberem apoio médico apropriado", acrescenta. Isto porque "só um punhado deles" foi transferido para a Austrália e os que permanecem em Manus enfrentam cada vez mais dificuldades para receberem cuidados de saúde, tendo de pagar pelos serviços com dinheiro que não têm e vendo-se forçados a "navegar o sistema de saúde local sem tradutores".

Face à situação, a Amnistia exige um cessar imediato das "detenções offshore" iniciadas em 2013 e o implementar de soluções para o trânsito de refugiados no Pacífico. "Temos de assistir a uma total reforma na maneira como a Austrália, a Papua Nova Guiné, Nauru e outros países da região respondem ao movimento de pessoas", defende Claire Mallinson. "Desde abrir rotas seguras e legais para viajar, a acolher mais refugiados e resolver pedidos de asilo mais rapidamente para reduzir as hipóteses destas pessoas fazerem viagens de barco perigosas, há muitas coisas que a Austrália e os governos regionais podem fazer para acabar com o inferno na ilha de Manus e prevenir tal sofrimento no futuro.”

A Austrália foi dos países que mais refugiados sírios e iraquianos acolheu entre 2016 e 2017 – cerca de 24 mil. No entanto, tem mantido uma política estrita de acolhimento de refugiados que tentam fazer a travessia marítima. O jornal "The Guardian" diz que o Governo australiano tem barcos e militares prontos a forçar qualquer embarcação que se aproxime da costa do país a voltar para trás.

A isto acrescem restrições aos direitos dos requerentes de asilo retidos em Manus, é referido no relatório. “Eles continuam num ambiente altamente restritivo que limita a sua liberdade e o seu livre movimento. Eles não podem abandonar Manus para procurar emprego, tratamento médico ou oportunidades educativas sem o consentimento das autoridades.”

Saiam que vem aí os Estados Unidos

Durante o fim-de-semana, a capital da Papua Nova Guiné, Port Moresby, recebeu a APEC – a Conferência Económica Asiática-Pacífica. Na cidade, estiveram representantes de vários países, incluindo o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Mike Pence.