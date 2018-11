Ministério Público instaura investigação a deslizamento em Borba

Veja também

O Ministério Público anunciou esta terça-feira a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias do deslizamento de terras ocorrido na segunda-feira à tarde, perto de Borba.

A instauração de um inquérito é um passo normal num incidente deste tipo.

Pelo menos duas pessoas morreram quando a estrada em que circulavam abateu completamente, sendo engolida por uma pedreira. Há ainda um número indeterminado de desaparecidos, suspeitando-se de que sejam três ou quatro os que foram arrastados para a pedreira quando a estrada desabou.

As autoridades estiveram na manhã desta terça-feira a fazer uma "avaliação no terreno" sobre as condições de segurança para o resgate.

A estrada nacional 255 é ladeada por pedreiras e as suspeitas sobre as condições de segurança não eram novas. Luís Sotomaior, administrador de uma das pedreiras, já tinha alertado a autarquia, há dois anos, para o estado daquela via. O bastonário da Ordem dos Engenheiros, Mineiro Aires, diz que a situação estava identificada pelo menos há quatro anos e já tinha sido equacionada a possibilidade de a encerrar.