Vila Real. Um morto e dois feridos em colisão no IP4

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em resultado de uma colisão ocorrida esta terça-feira no Itinerário Principal 4 (IP4), junto a Vila Real.

O acidente, que obrigou ao corte do trânsito, resultou de uma colisão entre dois veículos ligeiros.

Segundo fonte dos bombeiros da Cruz Verde, a vítima mortal é uma mulher de 60 anos e os feridos, ambos ligeiros, são dois homens, um de 60 e outro de 29 anos.

De acordo com a GNR, a colisão ocorreu ao quilómetro 99 do IP4 e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos, entre os nós das Flores e Mouçós, sendo a alternativa a Estrada Nacional 15.

O alerta para o acidente foi dado às 11h20 e para o local foram mobilizados 15 operacionais e seis viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR.