PJ apreende pergaminho que esteve à venda na internet

A Polícia Judiciária localizou e apreendeu o pergaminho que, no início do mês, foi motivo de notícia por ter sido colocado à venda na internet.

Uma vez divulgada a notícia, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo mostrou interesse em adquirir o documento, mas não conseguiu. A instituição comunicou então o eventual descaminho às autoridades, dando origem a investigação da Polícia Judiciária.

Através da diretoria do Norte e “após proficiente trabalho de recolha de informação e investigação”, a PJ “logrou localizar e apreender um pergaminho, cuja antiguidade remontará ao séc. XIV, relacionado com mandado do Rei para a entrega do Castelo de Lisboa.”, escreve a polícia no comunicado enviado à Renascença.

No documento é transcrita uma ordem do rei, dirigida a Martim Afonso Valente, Alcaide do Castelo de Lisboa, dando-lhe o poder de entregar o referido Castelo em seu nome e da Infanta D. Beatriz, tratando-se de um de três exemplares lavrados à época.

O pergaminho irá agora ser alvo de perícia, no sentido de comprovar a sua autenticidade, e depois entregue à Torre do Tombo, onde sempre deveria ter estado, dado ser o arquivo nacional.

Na Torre do Tombo encontram-se os documentos da Administração Régia, da Casa Real e de instituições ou particulares a seu pedido.