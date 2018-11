Presidente do Vitória quer devolver a Europa a Setúbal

O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, acredita que o sonho de voltar às competições europeias é possível.

No dia em que o clube celebra 108 anos de existência, o seu presidente admite, em entrevista a Bola Branca, que as circunstâncias do futebol português "inibem que o objetivo esteja mais próximo de forma mais simplificada". Contudo, Vítor Hugo Valente revela que a sua direção se empenha em "sonhar nesse sentido e concretizar em ações do dia-a-dia" de modo a que seja possível alcançar o objetivo do regresso à Europa.

"Não é um sonho impossível. Sabemos que as circunstâncias são difíceis. Não é fácil para um clube como o Vitória, que tem rendimentos muito díspares. Mas nós conseguimos fazer das fraquezas forças e lutar por esse objetivo e certamente que o vamos alcançar. Se não for esta época, na próxima ou na outra. Vamos alcançá-lo de certeza absoluta. Lutamos por isso", assegura o presidente do Vitória.

Vítor Hugo Valente assinala, no entanto, que a prioridade deve ser sempre a estabilização do Vitória na I Liga. É essa a base do sonho, "fundamental para o futuro imediato e menos imediato do clube".

Nessa perspetiva, o líder vitoriano assume que tem lutado "diariamente para a recuperação do clube", que "viveu e vive ainda tempos de alguma dificuldade", especialmente a nível económico. "Mas fizemos uma grande recuperação. Estamos a recuperar, estamos a trabalhar dentro das nossas possibilidades para inovar, melhorar, quer a nível das infraestruturas quer a nível da formação", frisa Vítor Hugo Valente.

108 anos de história "enchem de honra"

O Vitória de Setúbal vai celebrar os 108 anos de história esta terça-feira, pelas 21h30, no Fórum Luísa Todi. Gala de que já tem lotação esgotada. Vítor Hugo Valente realça que este é "um aniversário especial".

"São 108 anos que nos enchem de honra. Para nós, vitorianos e setubalenses, celebrar um aniversário é sempre especial, sentimos o Vitória de uma forma muito especial, com muito carinho. Faz parte das nossas vidas, por isso é como se fosse um familiar a celebrar o aniversário", descreve o presidente do clube setubalense.

Vítor Hugo Valente explica que a sua direção, eleita em 2017, tem trabalhado no sentido de reaproximar o clube à cidade de Setúbal. Esta gala, a primeira gala do Vitória, "é uma ligação aos sócios e à cidade".

"Entendemos que tínhamos de conferir um momento de maior dignidade para quem comemora também um dia muito especial, que é o dia do reconhecimento de afiliação e da antiguidade da mesma ao Vitória. Vamos ter momentos de grande vitorianismo", afiança.