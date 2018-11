Não haverá portugueses entre as vítimas de acidente em Espanha

A Secretaria de Estado das Comunidades não recebeu, até ao momento, qualquer indicação de existência de portugueses entre as vítimas do acidente desta terça-feira de manhã em Barcelona, com um comboio.

O descarrilamento causou um morto e 44 feridos, três dos quais em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 6h15 (menos uma em Lisboa) e terá sido provocado por um deslizamento de terras.

“Nas próximas horas vamos trabalhar para averiguar se este troço apresenta algum perigo, que seja necessário limitar temporariamente a velocidade. Em todo o caso, insisto: hoje é dia de emergência. Depois, vamos investigar as causas”, indica o ministro do Território do governo catalão, Damia Calvet.