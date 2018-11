Atropelamento e fuga. Frederico Silva está nos "oitavos" em Pune

O tenista português Frederico Silva garantiu, esta terça-feira, a presença nos oitavos-de-final do Challenger de Pune, na Índia.

O número quatro nacional, número 268 do mundo, precisou apenas de 1h07 para se desfazer do "lucky loser" alemão Benjamin Hassan, 413.º do "ranking" ATP. Frederico Silva venceu em dois "sets", por 6-1 e 6-2.

Na segunda ronda, Frederico Silva tem duelo marcado com o espanhol Nicola Kuhn, número 281 da hierarquia mundial.