Fernando Meira: "Com Ronaldo seremos muito mais fortes"

Aquilo que Guimarães tem

Sem Cristiano Ronaldo, a seleção joga esta terça-feira, em Guimarães, o último desafio da fase de grupos da Liga das Nações. Portugal já está apurado para a "final four", da qual é anfitrião, com os jogos decisivos a disputarem-se na cidade berço e no Porto, em junho do próximo ano.



Para já, Guimarães vai receber o jogo entre portugueses e polacos e, nesta entrevista a Bola Branca, Fernando Meira, vimaranense e ex-internacional português, dá conta do ambiente que se irá viver no Estádio D. Afonso Henriques, mesmo não tendo caráter de decisivo.

"Modéstia à parte, Guimarães tem para oferecer aquilo que mais nenhuma cidade tem: uma população que vive e respira futebol. Adora o seu clube, o Vitória, mas também adoramos a nossa seleção", afirma.