Giannis e os Bucks chegam ao número 13 da sorte

Os Milwaukee Bucks chegaram à 12.ª vitória em 16 jogos, esta época, na NBA, na madrugada desta terça-feira. A equipa do Winsconsin derrotou os Denver Nuggets, por 104-98, no Fiserv Forum, com nova grande prestação de Giannis Antetokounmpo.

O extremo-poste grego dominou com um duplo-duplo de 29 pontos e 12 ressaltos, tendo acrescentado, ainda, seis assistências e dois roubos de bola. Giannis foi bem acompanhado por Eric Bledsoe, que anotou 23 pontos. Nos visitantes, os 20 pontos de Nikola Jokic não bastaram.

O outro grande destaque da noite foi a vitória dos Charlotte Hornets sobre os Boston Celtics, por 117-112. Kemba Walker voltou a brilhar bem alto, com 43 pontos, o que o fez chegar aos 103 pontos nos últimos dois jogos. No anterior, dois dias atrás, Walker tinha apontado 60 pontos, máximo de carreira. A diferença é que, esta terça-feira, a "chuva" de cestos fez mesmo a diferença no resultado. Do lado dos Celtics, Kyrie Irving fez um duplo-duplo de 27 pontos e 11 assistências.

Blake Griffin (21 pontos e 12 ressaltos) e Andre Drummond (23 pontos e 16 ressaltos) fizeram a vida negra aos Cleveland Cavaliers. Os Detroit Pistons aplicaram a 13.ª derrota à ex-equipa de LeBron James, por 113-102.

Todos os resultados da madrugada



Charlotte Hornets-Boston Celtics, 117-112

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, 113-102

Indiana Pacers-Utah Jazz, 121-94

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns, 119-114

Atlanta Hawks-LA Clippers, 119-127

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks, 98-88

Milwaukee Bucks-Denver Nuggets, 104-98

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, 140-126

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder, 117-113