Raul José vai mandar no futebol do Sporting

Raul José, o "eterno" adjunto de Jorge Jesus, vai regressar ao Sporting, em janeiro, para assumir o cargo de "homem forte" do futebol dos leões, com "poderes alargados", segundo avança o jornal "A Bola".

Ainda adjunto de Jorge Jesus no Al Hilal, Raul José terá o título oficial de "Chief Head Scout", o que segundo aquele jornal é bem mais do que isso e "uma espécie de diretor técnico e desportivo". Raul José reportará diretamente ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, e será a ponte entre este e o treinador, o holandês Marcel Keizer, além da demais estrutura do futebol, incluindo "scouting" e formação.

Também Miguel Quaresma deixará a equipa técnica de Jesus e voltará ao Sporting, para desempenhar o cargo de coordenador da formação.

Raul José abandonará, assim, um cargo que ocupou por quase 15 anos, como adjunto e braço-direito de Jorge Jesus. O técnico abraçará desafio distinto, embora com pontos de contacto, numa casa que bem conhece.