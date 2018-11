UNICEF pede medidas para contrariar desigualdades entre as crianças portuguesas

Para assinalar Dia Universal dos Direitos da Criança, esta terça-feira, a UNICEF promove um encontro com a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, magistrados, crianças e jovens, para debater os direitos das crianças.

Em Portugal, cerca de 20% das crianças estão em risco de pobreza. São 368 mil num universo de dois milhões no país. "São muitas crianças que vivem numa família pobre ou em contextos que podem facilmente passar a contextos de pobreza", disse Beatriz Imperatori, diretora executiva da UNICEF em Portugal, na Manhã da Renascença.

"Infelizmente, a tendência de hoje é o acentuar das diferenças. Isto é, todos aqueles que nascem num ambiente com mais possibilidades vão ter mais sucesso e mais autonomia e todos aqueles que nascem em meios com menos recursos vão ter mais dificuldade no acesso à educação e a oportunidades de emprego", constata.

Beatriz Imperatori destaca algumas políticas públicas que podem ajudar a contrariar esta tendência, como a universalidade do pré-escolar, o acompanhamento das crianças para que não haja desistências, até ao primeiro emprego. "O trabalho com as crianças não acaba no 12º ano ou aos 18 anos, o fundamental é garantir que crescem bem e ganham oportunidade de acesso ao primeiro emprego que lhes vai dar autonomia financeira", sustenta.