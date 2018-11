Polícia esfaqueado no centro de Bruxelas

Um agente da polícia belga foi esfaqueado, esta terça-feira, no centro de Bruxelas. A corporação não avança explicações para o incidente, mas um jornal local diz tratar-se, aparentemente, de uma ação de um militante islâmico.

O atacante feriu o agente na via pública, junto de uma esquadra, tendo sido baleado e ferido por outro agente.

O jornal belga "DH" avança que o agressor gritou "Allahu akbar" no momento do ataque, mas um porta-voz da polícia disse ser cedo para avançar as motivações

Tanto o agente como o agressor foram levados para o hospital, mas nenhum deles corre risco de vida.

Este episódio ocorre no momento em que o Presidente francês, Emmanuel Macron, está em visita oficial à Bélgica. A capital, Bruxelas, sede das instituições da União Europei, está em alerta desde 2016, quando um ataque suicida provocou 32 mortos no aeroporto da cidade e em instalações do metro.